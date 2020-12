VIDEO – Lukaku e la maglia numero 5: “Qualcosa sta arrivando…”

Lukaku Inter

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha pubblicato un nuovo video su Instagram dal contenuto enigmatico, in cui è presente la maglia numero 5

POST – Romelu Lukaku ha pubblicato un nuovo post tramite il proprio profilo Instagram. L’attaccante dell’Inter appare in un video, in cui è presente nello spogliatoio. Dopodiché prende in mano la sua maglia, in cui è presente un altro numero, vale a dire il 5. Cosa vorrà dire? Intanto nella didascalia scrive. “Sta arrivando qualcosa di grosso…”.