VIDEO – Lukaku corre verso la ripresa: continua l’allenamento individuale

Romelu Lukaku scalpita per tornare a giocare a calcio. Il numero 9 dell’Inter continua la preparazione individuale, in attesa di tornare ad allenarsi ad Appiano Gentile con i compagni (vedi articolo).

FORMA SMAGLIANTE – Romelu Lukaku sta continuando a seguire la tabella di marcia imposta da Antonio Conte per rimanere in forma anche a distanza. Il centravanti dell’Inter scalpita per tornare a calcare un campo da calcio il prima possibile, e per continuare ad ingrossare il suo straordinario bottino. Per il belga arrivato in estate, sono già 17 le reti in campionato, 23 in totale. È finora la quarta miglior stagione della sua carriera, dove il picco è fisso a 27 reti (al primo anno con il Manchester United, nel 2017/18). La sua prima stagione in Serie A si è interrotta bruscamente, fermando anche la sua intesa con Lautaro Martinez: la coppia dei sogni nerazzurra ha siglato la bellezza di 28 gol in campionato, 39 se si considerano anche le altre competizioni. Lukaku sta approfittando del blocco forzato per rimuovere qualsiasi rimasuglio di ruggine rimasto sui suoi muscoli dalla scorsa estate. Nel video pubblicato, lo si può osservare correre sul tapis roulant senza cambiare minimamente il passo, a tutta velocità verso il prossimo gol. Ecco il video: