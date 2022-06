VIDEO – L’Inter celebra i gol decisivi del mese di Aprile

L’Inter attende con ansia di tornare in campo ad allenarsi e giocare. Lo farà presto, certo, dal 6 luglio ad Appiano Gentile. Intanto i nerazzurri ricordano lo scorso anno con i gol di Aprile.

GOL – L’Inter ha vissuto una stagione di alti e bassi lo scorso anno che hanno comunque portato alla conquista di due trofei, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. I nerazzurri, nel mese di aprile, hanno avuto tante sfide decisive dove hanno anche piegato 3-0 il Milan nel ritorno del derby di Coppa Italia volando così in finale.

⚽ | EVERY GOAL

📅 Aprile: gol importanti in sfide importanti, le reti decisive in campionato e per il 3-0 nel derby di Coppa 😎

