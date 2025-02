VIDEO – Lautaro Martinez vince un premio con l’Inter! La magia

Il mese di gennaio ha riportato a Simone Inzaghi un Lautaro Martinez in formato 2022-2023. Infallibile e decisivo nel momento del bisogno, l’Inter lo ha premiato su X.

CHE MESE! – Tornare meglio di così era difficile per Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter ha vissuto mesi complicati, ha segnato poco e ha sofferto una condizione fisica non ottimale almeno fino a dicembre. Gli errori sotto porta con l’Atalanta in Supercoppa sono stati il punto più basso raggiunto dal Toro, che però ha risposto in campo ritrovandosi nel momento decisivo per i suoi compagni. A gennaio l’argentino ha trascinato la squadra a suon di gol e prestazioni da capitano e vero leader.

Lautaro Martinez, che gol a Praga!

PREMIO – In questo mese l’Inter ha giocato due partite di Champions League e le ha vinte segnando quattro gol e subendone zero. I quattro gol portano tutti la firma di Lautaro Martinez, diventato il capocannoniere all-time della storia nerazzurra nella competizione europea. I numeri sono eloquenti circa il momento di fiducia del Toro, ma non sono gli unici che parlano. Il club ha voluto premiare il suo attaccante per il gol più bello del mese di gennaio.

Una vera e propria magia 🪄✨

Il @BetssonSport #GOTM di gennaio se lo aggiudica El Toro 🐂©️#ForzaInter pic.twitter.com/56pbFdZ3My — Inter ⭐⭐ (@Inter) February 5, 2025

La rete in questione è quella contro lo Sparta Praga in Champions League. Una mezza rovesciata perfetta sotto la traversa su un assist altrettanto preciso di Alessandro Bastoni.