VIDEO – Lautaro Martinez tornato all’Inter! Il primo allenamento

Lautaro Martinez da stamattina è di nuovo parte dell’Inter, con il rientro alla Pinetina per il primo allenamento. Dalla società arriva anche un breve video coi passi del capitano.

DI RITORNO – Ha voluto essere disponibile in anticipo e così è stato. Lautaro Martinez ha cominciato la settimana facendo rientro a Milano, dopo le vacanze a seguito della Copa América, e lo ha fatto qualche giorno prima di quanto preventivato. Oggi primo allenamento stagionale con l’Inter, a undici giorni dall’esordio in Serie A con il Genoa, nella speranza di mettersi subito a punto per il debutto ufficiale.

Lautaro Martinez inizia la stagione con l’Inter: il video

RIPARTENZA – Quella che ha iniziato oggi è la settima stagione del Toro con l’Inter. Arrivato nell’estate del 2018 dal Racing Club, a oggi ha collezionato 129 gol in 282 presenze. Dalla scorsa stagione è – anche ufficialmente – il capitano della squadra ed è reduce dal titolo di capocannoniere. In Italia ha conquistato sette trofei: due volte la Serie A, altrettante la Coppa Italia, tre la Supercoppa Italiana. Ora, reduce dal trionfo in Copa América con l’Argentina, Lautaro Martinez cercherà di migliorare ulteriormente il suo score in nerazzurro. E la società ha celebrato il ritorno con un video del suo primo allenamento.