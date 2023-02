VIDEO – Lautaro Martinez regala all’Inter la vittoria nel Derby di Milano

Lautaro Martinez ha segnato il gol che ha regalato la vittoria nel Derby di Milano all’Inter, i tifosi interisti stano ancora esultando.

TORO – Ci ha pensato Lautaro Martinez a decidere il Derby di Milano. Lui che anche nella finale di Supercoppa segnò il gol del 3-0 che chiuse la partita. Il Toro ci ha preso gusto a segnare contro il Milan. Ieri ha contribuito a portare a casa i tre punti, come ha fatto in quasi ogni partita post Mondiale. Il Toro così è inarrestabile. Questo il video pubblicato dal profilo Twitter dell’Inter per il gol che ha deciso la gara di ieri.