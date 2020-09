VIDEO – Inter, riparte ufficialmente la stagione: domani sfida al Lugano

Inter-Shakhtar Donetsk

L’Inter, nella giornata di domani, scenderà in campo contro il Lugano per la prima amichevole della stagione. La squadra nerazzurra, attraverso un video pubblicato sull’account ufficiale di Twitter, ha ricordato l’appuntamento ai tifosi nerazzurri

AL VIA – La nuova stagione dell’Inter partirà ufficialmente nella giornata di domani: i nerazzurri, infatti, scenderanno in campo contro il Lugano per la prima amichevole stagionale. Il club nerazzurro, attraverso un video pubblicato sull’account ufficiale, ha voluto celebrare l’inizio della nuova stagione, con le immagini dell’amichevole giocata contro a squadra svizzera nella scorsa stagione. Di seguito il video