VIDEO – Inter-Milan, la maglia per la finale di Supercoppa Italiana

Manca pochissimo al calcio d’inizio della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. Il club nerazzurro ha pubblicato un video su X della maglia che verrà indossata.

DERBY – Alle ore 20 avrà inizio il derby in finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. La squadra di Simone Inzaghi cerca vendetta dopo la sconfitta di settembre totalmente inaspettata. In quel caso l’allenatore nerazzurro perse su tutti i fronti rimanendo sorpreso dal 4-4-2 a trazione anteriore di Paulo Fonseca. Stavolta non ci sarà il portoghese, bensì un suo connazionale ed ex compagno di Inzaghi: Sergio Conceicao. Questo Inter-Milan è un intreccio di storie, la prima quella di Mehdi Taremi e il suo allenatore al Porto.

Inter-Milan, la maglia dei nerazzurri per la finale!

DIVISA – L’Inter scenderà in campo questa sera all’Al-Awwal Park Stadium con una maglia nerazzurra speciale.

Lautaro Martinez e compagni vestiranno la prima maglia di questa stagione con una citazione sotto lo Scudetto relativa alla partita odierna. Le ultime di formazione lasciano presagire a pochissimi cambi, a dire il vero solo uno per Inzaghi. Mehdi Taremi prenderà il posto dell’infortunato Marcus Thuram e insegue l’obiettivo del primo gol contro una squadra italiana. In Serie A non ha ancora fatto la sua rete numero uno.