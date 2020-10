VIDEO – Inter-Milan, il riscaldamento di Lukaku prima del derby

Manca pochissimo a Inter-Milan, e Romelu Lukaku è concentratissimo durante il riscaldamento. Il video del 9 nerazzurro mentre si prepara.

CONTINUARE – La stagione 2020/21 di Romelu Lukaku non poteva iniziare meglio di così. Prima di Inter-Milan, tre gol in tre gare coi nerazzurri (doppietta al Benevento), e tre gol in tre partite con il Belgio (con doppietta all’Islanda). Una media stratosferica per il gigante interista. Che, a proposito di tre, stasera contro il Milan cercherà il suo terzo gol consecutivo in un derby, dopo aver timbrato la rete finale in entrambe le sfide della scorsa stagione. Stasera Lukaku sarà chiamato a trascinare i compagni verso una vittoria, per inaugurare al meglio le prossime due settimane infuocate. I nerazzurri inizieranno infatti anche il proprio cammino in Champions League, chiudendo il girone di andata già ad inizio novembre. Un tour de force che il numero 9 non vede l’ora di intraprendere. E infatti il belga appare concentratissimo nel riscaldamento prepartita, come si può vedere nel video pubblicato dall’Inter: