VIDEO – Inter-Liverpool, ecco gli ingredienti per compiere l’impresa

L’Inter è pronta a tornare a giocare un ottavo di finale di Champions League contro il Liverpool. Una grande sfida che vedrà San Siro tingersi di nerazzurro. Simone Inzaghi e i suoi vogliono far bene contro i Reds che restano una corazzata europea.

INGREDIENTI – Come si può battere il Liverpool? Ovviamente serve la partita perfetta da parte dell’Inter e dei ragazzi di Simone Inzaghi. I nerazzurri dovranno essere perfetti sotto tutti gli aspetti con i Reds che sanno essere spietati e letali. L’Inter intanto ha pubblicato un video sui propri social in presentazione del match di questa sera.

🌟 | CHAMPIONS

💪 Muscles

💙 Heart

👤 Mind

Let's give everything we have.

Wherever you are, GET READY! ⚫️🔵#InterLiverpool #UCL #FORZAINTER pic.twitter.com/K08JwkZmkK

— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) February 16, 2022