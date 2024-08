VIDEO – Inter-Lecce, il ritorno a casa sulle note di Vasco Rossi

L’Inter tornerà tra le proprie mura sabato sera alle ore 20.45 per la partita contro il Lecce. Tutto è pronto per l’abbraccio ai tifosi, il club ha deciso di annunciarlo in una maniera speciale. Vasco Rossi canta su X.

RITORNO – Tra aprile e maggio San Siro si è letteralmente trasformato in una tana completamente nerazzurra. I cugini hanno abbandonato il 22 aprile e lasciato la strada libera all’Inter, che ha potuto vivere settimane di grande festa e accogliere la sua gente al meglio. Sabato sera alle ore 20.45 la squadra di Simone Inzaghi tornerà in campo per giocare contro il Lecce ed ha annunciato il ritorno a casa con un video speciale su X.

Inter-Lecce, la prima a San Siro

DEBUTTO – ‘Ogni Volta‘ è la colonna sonora del weekend ed accompagnerà il viaggio della gente nerazzurra verso lo stadio. C’è tanta attesa, manca tra l’altro la prima vittoria a causa del pari finale di Junior Messias nel match con il Genoa. Debutterà Piotr Zielinski al rientro dall’infortunio, torneranno probabilmente tra i titolari sia Benjamin Pavard al posto di Yann Bisseck che Denzel Dumfries per Matteo Darmian. Le ultime di formazione vedono un cambio totale sulla fascia destra, ma ci potrebbero essere colpi di scena. Manca pochissimo ad Inter-Lecce, la seconda giornata di Serie A.