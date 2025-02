VIDEO – Inter-Lazio è la partita di Arnautovic! Un premio

L’Inter ha passato il turno di Coppa Italia vincendo per 2-0 contro la Lazio allo stadio San Siro. Marko Arnautovic ha segnato un gol clamoroso, un premio dal club su X.

PRESTAZIONE – Marko Arnautovic ha illuminato San Siro ai quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. L’austriaco ha segnato il secondo gol consecutivo nella competizione che Simone Inzaghi già tante volte ha vinto in carriera. L’attaccante non manca un colpo quando si tratta di Coppa Italia in questa stagione: due reti di sinistro, prima con Udinese poi con Lazio. Per la prima volta da quando è tornato a Milano il pubblico ha apprezzato notevolmente e lo ha dimostrato tributandolo con gli applausi all’uscita dal campo.

Arnautovic, il premio post Inter-Lazio!

PREMIO – 64 minuti in campo per Arnautovic nella serata di Inter-Lazio. Tanti recuperi, enorme aiuto alla squadra nei momenti di difficoltà e corsa al servizio dei compagni in fase di non possesso. L’attaccante non si è limitato al compitino e ha superato ampiamente le aspettative di tutti, compreso forse anche l’allenatore. Arnautovic poi al minuto 39 ha deciso di mettere in scena lo show: calcio d’angolo ribattuto e conclusione di potenza pura di sinistro verso il secondo palo, dove Christos Mandas non poteva mai arrivare.

I tifosi nerazzurri hanno votato ovviamente l’austriaco come migliore in campo della partita.