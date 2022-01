VIDEO − Inter-Lazio domani sera al Meazza, Dimarco carico: «Forza Inter»

Inter-Lazio sarà la prima partita dell’anno per i nerazzurri dopo il rinvio di Bologna-Inter. Federico Dimarco, il quale dovrebbe partire dalla panchina, ha voluto caricare i tifosi sul proprio profilo Twitter

FORZA INTER − Sarà Inter-Lazio la prima gara del 2022 per la formazione di Simone Inzaghi. Dopo la sosta forzata contro il Bologna, i nerazzurri domani sera riprenderanno la propria corsa in campionato sfidando l’undici di Maurizio Sarri (vedi aggiornamenti formazione). Federico Dimarco, che con non sarà della formazione iniziale (vedi probabile Inter), si è voluto caricare su Twitter pubblicando il video di presentazione del match.

Buon minutaggio finora per Dimarco con la maglia dell’Inter. Inzaghi infatti lo ha schierato per 24 volte tra Serie A e Champions League. Il jolly nerazzurro ha messo a referto due gol e due assist in campionato.