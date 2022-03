VIDEO – Inter, la seconda maglia del 2007 sbarca su FIFA

L’Inter prepara la prossima sfida del 3 aprile contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Sarà una sfida che determinerà a cosa potrà ambire la squadra di Simone Inzaghi che oggi si è incontrato in sede con i dirigenti e il presidente Zhang (vedi articolo). Intanto, una maglia storica del club, sbarca sul videogioco FIFA.

STORICA – L’Inter è al lavoro ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro la Juventus al rientro dalla sosta per le nazionali. I nerazzurri per tenere vivo il sogno scudetto devono assolutamente vincere. Intanto però, una divisa storica del club, sbarca sul videogioco più famoso del mondo del calcio: FIFA.

La seconda maglia dell’Inter del 2007, quella bianca con la croce rossa, sbarcherà infatti assieme ad altre maglie storiche di altri club. Sopra il video della presentazione.