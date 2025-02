VIDEO – Inter-Genoa, i tifosi non hanno dubbi: votato l’MVP!

L’Inter ha battuto il Genoa con il risultato di 1-0 allo stadio San Siro, rischiando e non giocando una grandissima partita. I tifosi hanno votato il loro MVP e hanno avuto pochi dubbi a riguardo.

PARTITA – L’Inter non ha avuto vita facile contro il Genoa, ma è riuscita comunque a vincere segnando nel finale il gol del successo. A San Siro è andata in scena una delle peggiori partite della squadra di Simone Inzaghi in stagione: possesso palla lento, poche occasioni da gol e ritmi molto bassi. Patrick Vieira e i suoi hanno chiuso ogni spiraglio e ogni spazio all’Inter, che non ha avuto modo di fare gol almeno fino al minuto 78.

Inter-Genoa, l’MVP per i tifosi!

MVP – Sul calcio d’angolo di Hakan Calhanoglu ha sbloccato il match il capitano, l’uomo più atteso della serata, ossia Lautaro Martinez. Il numero 10 si è mosso perfettamente sul primo palo e ha anticipato tutti, sfruttando anche la deviazione sfortunata di un difensore del Genoa. Decimo gol in campionato e sesta stagione consecutiva in doppia cifra in Serie A per il Toro. Nel momento più difficile forse dell’anno i nerazzurri ne escono al meglio e grazie alla sconfitta del Napoli tengono il primo posto. I tifosi non hanno avuto dubbi sul migliore in campo.

Lautaro Martinez ha conquistato con la rete decisiva il premio di MVP.