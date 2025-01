VIDEO – Inter-Atalanta, il palcoscenico della partita di Supercoppa

Inter-Atalanta è la partita che apre la Supercoppa Italiana di questa stagione in Arabia Saudita. Il club nerazzurro ha pubblicato su X il video dello stadio.

STADIO – L’Inter si gioca dalle ore 20 la finale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. In Arabia Saudita le due squadre che dominano assieme al Napoli il campionato si trovano una di fronte all’altra per la seconda volta in stagione. L’ultimo precedente lascia spazio a poche interpretazioni: 4-0 netto a San Siro per l’Inter. Oggi sarà tutta un’altra storia, i bergamaschi vengono da dodici risultati utili consecutivi in Serie A e undici vittorie in questo filotto. Intanto si avvicina l’arrivo delle squadre allo stadio, il club nerazzurro ha pubblicato il video del palcoscenico della semifinale.

L’Al-Awwak Park Stadium sarà il luogo dove si svolgerà il match. L’attesa sta per finire, c’è in palio il primo trofeo di questo 2025.