VIDEO – Infinity League, giocata clamorosa di Zanetti! Il salvataggio

Javier Zanetti è stato uno dei protagonisti per l’Inter nella Infinity League, competizione trasmessa da Dazn. Nella partita contro la Juventus l’ex capitano nerazzurro ha fatto una giocata clamorosa.

TORNEO – Passano gli anni, il tempo scorre, ma la stoffa del campione rimane sempre. Questo discorso si può fare per Javier Zanetti, lo storico capitano dell’Inter ritiratosi nel 2014. L’attuale vice-presidente nerazzurro è tornato oggi in campo per disputare un torneo speciale, ossia l’Infinity League. Nella competizione organizzata da Dazn per il secondo anno consecutivo la squadra meneghina è arrivata al terzo posto su quattro squadre. Due erano italiane, e assieme all’Inter c’era la Juventus, mentre le altre erano tedesche (Bayern Monaco, Borussia Dortmund).

Zanetti, che giocata in Inter-Juventus!

SALVATAGGIO! – L’Inter ha vinto una partita su tre, vale a dire proprio quella con la Juventus. La squadra composta da creators e leggende, come Esteban Cambiasso o Fabio Galante, ha battuto i bianconeri per 10-6. L’azione saliente principale del match disputatosi a Monaco di Baviera ha visto protagonista Javier Zanetti. L’argentino ha fatto un salvataggio clamoroso sulla linea in scivolata su Claudio Marchisio. Il club nerazzurro ha voluto lasciare un tributo alla giocata sui social, in particolare ha pubblicato il video su X.

Zanetti rimane comunque intramontabile!