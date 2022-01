VIDEO – Gosens ai tifosi dell’Inter: «Ci vediamo a San Siro, troppo contento!»

Robin Gosens saluta i tifosi dell’Inter, il suo nuovo club. Ecco il messaggio del tedesco per i suoi nuovi fan nerazzurri.

VOGLIA – Robin Gosens non vede l’ora di calcare il campo di San Siro con la maglia dell’Inter (qui il numero che indosserà). In un messaggio su Instagram, pubblicato dal club nerazzurro, il tedesco saluta così i suoi nuovi tifosi: «Ciao a tutti, sono Robin! È un piacere essere qui. Ci vediamo presto in campo a San Siro, sono troppo contento!».