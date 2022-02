VIDEO – Eriksen scalpita! 2 assist nell’amichevole tra Rangers e Brentford

Eriksen è tornato in campo nell’amichevole tra Brentford e Rangers. Il centrocampista danese è risultato decisivo in entrambi i gol messi a segno dal club inglese nel 2-2 finale

RIECCOLO! – Christian Eriksen scalpita. Il danese, che si è da poco legato al Brentford (vedi articolo), è sceso in campo nell’amichevole contro i Glasgow Rangers risultando decisivo. L’ex Inter, infatti, ha fornito due assist, il primo per Zanka e il secondo per Tristan Crama. Il centrocampista è rimasto in campo per ottanta minuti e la sfida si è chiusa sul 2-2. Il Brentford su Twitter ha pubblicato il video del secondo assist.

Eriksen sta scaldando i motori, il piede è caldo e presto potrebbe scattare il suo momento in Premier League.