VIDEO − Dzeko, il Manchester City lo ricorda a 10 anni da un super poker

Dzeko si fa ricordare anche a distanza di tantissimi anni. Il Manchester City, squadra in cui ha militato dal 2011 al 2015, ricorda il fantastico poker segnato contro il Tottenham dieci anni fa

SEMPRE PROTAGONISTA − Edin Dzeko sempre protagonista sia dieci anni fa che adesso. Il centravanti dell’Inter è stato omaggiato dal suo ex Manchester City, club in cui ha vinto due Premier League, una Community Shield e una Coppa di Lega inglese. Il club d’oltremanica ha voluto ricordare tramite un video apparso su Twitter lo storico poker segnato dall’attaccante bosniaco nel 5-1 rifilato al Tottenham nel vecchio White Hart Lane.

Remember this @EdDzeko classic from 12 years ago? 😍

A 5-1 victory over Tottenham, with four goals courtesy of the man himself! 👇 pic.twitter.com/1DJltUkDXn

— Manchester City (@ManCity) January 7, 2023