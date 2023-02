VIDEO – Due ex Inter sugli spalti a gustarsi il Derby di Milano

Il Derby di Milano è sempre uno spettacolo. Motivo per cui allo stadio erano presenti quasi 80.000 persone. Tra queste c’erano due ospiti d’eccezione.

DERBY – A gustarsi il Derby di Milano c’erano anche Roberto Mancini e Lele Oriali. I due ex Inter hanno condiviso tanti anni sulla panchina nerazzurra. Ora hanno un compito ben diverso. Mancini, oltre che per gustarsi la partita era presente anche come CT della Nazionale, per guardare i diversi italiani in campo assieme al suo braccio destro. Questo il video pubblicato dall’account Twitter della Serie A dei due a San Siro

A special guest in the stands for the Derby della Madonnina 🫡🇮🇹 pic.twitter.com/CUrmv4VPeK — Lega Serie A (@SerieA_EN) February 7, 2023