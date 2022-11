VIDEO − Dimarco show in Inter-Bologna, la Lega Serie A: «Fai come vuoi»

Dimarco ha regalato una prestazione da fenomeno in Inter-Bologna. Migliore in campo in assoluto nel 6-1 di San Siro con una doppietta. A scherzarci su anche la Lega Serie A sui social

Federico Dimarco show ieri a San Siro durante Inter-Bologna. Doppietta meravigliosa dell’esterno nerazzurro, il quale si è anche preso la soddisfazione di fare gol per la prima volta sotto la curva Nord. Prima su punizione e poi con un tiro mancino a giro, il Dimarco one-man-show ha preso il sopravvento. La Lega Serie A, tramite il proprio account Twitter, ha scherzato sulla prestazione del nerazzurro.

San Siro ai suoi piedi.