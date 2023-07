VIDEO – Dimarco spinge in allenamento… Con saluto agli interisti!

Proseguono le sedute di allenamento in Giappone per l’Inter, che continua a preparare la prossima stagione e il prossimo test amichevole, quello in programma martedì (12 italiane) contro il PSG. Con Federico Dimarco che ci tiene a mandare i suoi saluti.

ALLENAMENTO E SALUTI – Sotto il sole di Tokyo, proseguono i duri allenamenti dell’Inter per mettere benzina nelle gambe in vista della prossima stagione. Dopo la seduta di oggi, Federico Dimarco ha anche voluto mandare i suoi saluti ai tifosi nerazzurri in una breve clip video pubblicata sul profilo ufficiale Twitter del club.

Questi i saluti del numero 33 nerazzurro.