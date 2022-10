VIDEO – Calhanoglu carico in vista di Inter-Viktoria Plzen: «Tutti insieme»

Hakan Calhanoglu, attraverso un video pubblicato su Instagram, carica l’Inter in vista del match contro il Viktoria Plzen

CARICA – Hakan Calhanoglu è pronto per Inter-Viktoria Plzen. Il centrocampista nerazzurro, attraverso un reel pubblicato su Instagram, carica l’ambiente e la squadra in vista del match che può determinare i destini della squadra di Inzaghi in Champions League: con una vittoria, i nerazzurri, andrebbero al turno successivo. Di seguito il video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hakan Çalhanoglu (@hakancalhanoglu)

Fonte: Instagram Calhanoglu