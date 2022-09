VIDEO − Buon compleanno a D’Ambrosio! L’Inter celebra il suo jolly

Tanti auguri di buon compleanno a D’Ambrosio. Il difensore campano, classe 1988, ha spento 34 candeline. Si tratta dell’ottavo compleanno festeggiato con la casacca dell’Inter

BUON COMPLEANNO − Tanti auguri a Danilo D’Ambrosio per i suoi 34 anni. Il difensore campano è ormai un pilastro dell’Inter che lo prese nel gennaio del 2014 prelevandolo dal Torino. In casa nerazzurra si è fatto apprezzare per la grande professionalità e l’impegno profusi in questi anni. Il jolly di Castellamare, schierato indifferentemente da difensore centrale o da laterale tutta fascia, ha giocato da titolare mercoledì sera contro il Bayern Monaco in Champions League. Con la maglia nerazzurra ha giocato finora 263 volte collezionando 21 gol e 18 assist. Di seguito il video celebrativo del club su Twitter.

In bacheca uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Tanti auguri anche dalla redazione di Inter-News.