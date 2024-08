VIDEO – Buchanan torna all’Inter! Primi passi dopo il grave infortunio

Buchanan era l’ultimo giocatore dell’Inter non presente ad Appiano Gentile, complice il grave infortunio riportato in Copa América. Ma il laterale canadese ha fatto ritorno alla Pinetina quest’oggi, celebrato con un video.

BENTORNATO – La stagione di Tajon Buchanan inizierà, per forza di cose, in ritardo. Perderà tutta la prima parte, complice l’infortunio riportato mentre era negli Stati Uniti col Canada per disputare la Copa América. Il primo di tanti problemi fisici di quest’estate per l’Inter, l’unico non muscolare ma traumatico: frattura alla tibia. C’è chi ha parlato di novembre come possibile data del ritorno in campo, ma la sensazione è che non si rivedrà prima di gennaio. Anche perché in genere l’Inter non forza mai il recupero dei propri giocatori.

Buchanan di nuovo ad Appiano Gentile: l’Inter lo riaccoglie!

DI RITORNO – C’è intanto una buona notizia: Buchanan è tornato in Italia. Proseguirà la riabilitazione al BPER Training Centre, dove potrà lavorare con lo staff medico per cercare di recuperare a pieno dall’infortunio. Era l’ultimo giocatore che mancava dei tanti convocati in nazionale, ora ha fatto ritorno pure lui. In un video, pubblicato sui social della società, l’arrivo di Buchanan ad Appiano Gentile e i primi saluti. “Bentornato TJ”, il testo.