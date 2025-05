VIDEO – Bisseck si aggiudica un premio nel mese di aprile dell’Inter!

Yann Bisseck si è aggiudicato un premio nel mese di aprile dell’Inter. Un mese che in campionato è stato piuttosto complicato così come in Champions League, ma con risultati diversi.

CHE MESE! – Dall’andata della semifinale di Coppa Italia all’andata della semifinale di UEFA Champions League: ad aprile l’Inter si è giocata tutto e ha ottenuto ottimi risultati così come pessimi. In campionato sono arrivate due sconfitte consecutive con Bologna e Roma in appena una settimana e il Napoli è salito a +3 al primo posto. In Coppa Italia la squadra di Simone Inzaghi ha subito l’eliminazione dai cugini rossoneri. I risultato storici vengono però dall’Europa, dove l’Inter ha eliminato prima il Bayern Monaco e poi il Barcellona.

Bisseck segna il gol del mese dell’Inter!

PREMIO – Yann Bisseck è stato protagonista in questo mese di aprile. Ha giocato molte partite da titolare, complice l’infortunio di Benjamin Pavard e le lunghe rotazioni di Inzaghi per gestire le energie. Bisseck ha avuto modo anche di vincere un premio votato dai tifosi su X.

Ha sfidato la gravità e si è aggiudicato il @BetssonSport #GOTM di Aprile

Bisseck ha vinto il premio di “Goal of the Month” di aprile, ossia il gol dell’ultimo mese di partite appena passato. La sua rete contro il Cagliari di testa ha conquistato il tifo ed è stata decisiva per il successo a San Siro.