VIDEO – Atalanta-Inter, il migliore in campo è uno dei marcatori!

La partita tra Atalanta e Inter potrebbe seriamente diventare uno spartiacque per il futuro prossimo di questo campionato. I tifosi hanno deciso di votare come migliore in campo uno dei marcatori, il video da X.

GIORNATA PERFETTA – Era difficile immaginare una domenica migliore per la squadra di Simone Inzaghi. L’Inter ha vinto contro l’Atalanta per 2-0 e non solo, perché in mattinata il Napoli si è fermato con il Venezia sul risultato di 0-0. Ciò ha portato ad aumentare il vantaggio su entrambe le rivali: ora la classifica recita Inter 64, Napoli 61 e Atalanta 58. Come in ogni giorno successivo alle partite il club nerazzurro ha dato la possibilità ai tifosi di votare l’MVP della partita.

Atalanta-Inter, l’MVP votato dai tifosi!

MVP! – I supporters meneghini hanno votato Carlos Augusto come migliore in campo del match! L’esterno ha giocato l’intera partita e ha impressionato per l’abnegazione mostrata. Alla prestazione super in uno contro uno con Raoul Bellanova il giocatore ha aggiunto il colpo di testa decisivo per la vittoria. Terzo gol in campionato e ancora valevole per i tre punti finali. Era già accaduto con il Como a San Siro e quello del brasiliano pare stia diventando un vizio molto apprezzato. Meritato il premio ad una delle sorprese di questa stagione!