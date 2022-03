VIDEO – Alcune gesta dei quattro Hall of Fame Inter domani a San Siro

L’Inter domani si appresta ad affrontare la Salernitana nell’anticipo di Serie A. I nerazzurri devono assolutamente mettersi alle spalle il mese di febbraio e tornare a correre. Prima della partita verranno però premiati 4 ex nerazzurri per essere entrati nella Hall of Fame (vedi articolo).

PREMIO – Domani, in occasione di Inter-Salernitana, allo stadio ci saranno quattro ospiti d’eccezione: Samuel Eto’o, Marco Materazzi, Gianluca Pagliuca e Wesley Sneijder. I 4 ex nerazzurri sono infatti stati votati dai tifosi dell’Inter per entrare nella Hall of Fame della Beneamata.

🏅 | HALL OF FAME Hanno lasciato il segno nella storia ⚫️🔵 e voi li avete eletti come nuovi Hall of Famer. I vincitori dell’edizione 2021 verranno premiati a San Siro prima di #InterSalernitana 🏆#HOF #ForzaInter pic.twitter.com/HGJhG5iDlI — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) March 3, 2022

Quattro giocatori che hanno fatto la storia dell’Inter, domani presenti prima di un match cruciale. Daranno la carica giusta? Intanto però, alcune gesta dei 4 campioni tutte da gustare.