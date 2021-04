Arturo Vidal non scende in campo in Bologna-Inter, ma si unisce ai festeggiamenti dei compagni per la vittoria. Che vale il vantaggio di 8 punti in classifica.

VITTORIA ECCELLENTE – Arturo Vidal si avvicina al rientro dall’infortunio, ma rimane fuori da Bologna-Inter. Ma ciò non gli impedisce di unirsi ai festeggiamenti dei compagni dopo questa vittoria fondamentale. Tre punti d’importanza capitale, che portano i nerazzurri a +8 in classifica. E che avvicinano sempre più gli uomini di Antonio Conte all’obiettivo finale. Ecco le sue parole dopo la nona vittoria consecutiva: “Vittoria eccellente squadra!!! +3 Forza Inter! Ogni giorno siamo più vicini”.

+3 Forza @inter 🖤💙 cada día estamos más cerca 🏆👑🔥