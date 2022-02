Vidal, testa al Cile prima di Inter-Milan: «Crediamoci!»

Arturo Vidal con la testa al Cile, prima di Inter-Milan. Il centrocampista dovrà guardare i suoi compagni di nazionale da casa, con la lotta per il Mondiale davvero appesa a un filo.

TESTA IN NAZIONALE – Dopo l’espulsione durante la scorsa sosta, Arturo Vidal è stato costretto a seguire i suoi compagni di nazionale dal divano di casa. Il centrocampista ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter ufficiale per incoraggiare il Cile nella difficile lotta per un posto al prossimo Mondiale.

Hoy es creer, creer en mi selección, en mis compañeros en nuestra hinchada en mi país… juntos como siempre ha dejar la vida en el campo mientras tengamos esperanza lucharemos hasta el último segundo… Vamos Chile 🇨🇱❤️💪🏽👑👌👍🏽 @laroja 🇨🇱 pic.twitter.com/a88iCBxbSr — Arturo Vidal (@kingarturo23) February 1, 2022

“Oggi bisogna crederci. Devo credere nella mia nazionale, nei miei compagni, nei nostri tifosi e nel mio paese. Sempre insieme, a lottare fino alla morte in campo. Finché avremo speranza, lotteremo fino all’ultimo secondo. Forza Cile“, queste le parole di Vidal. Prima la nazionale. Poi Inter-Milan.