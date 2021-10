Vidal su di giri dopo Inter-Udinese: «Ottima vittoria, continuiamo così!»

Arturo Vidal è entrato nel secondo tempo della vittoria di oggi in Inter-Udinese, andando anche a un passo dal gol del 3-0. Il centrocampista cileno – attraverso il suo profilo Instagram ufficiale – ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per i tre punti.

VITTORIA DI SQUADRA – Arturo Vidal su di giri suona la carica dopo la vittoria per 2-0 in Inter-Udinese. Il centrocampista cileno ha infatti voluto esprimere attraverso i social network tutta la sua soddisfazione per il trionfo nella cornice di San Siro, nella quale è anche andato a un passo dal siglare la rete del 3-0. Queste le sue parole: “+3, ottima vittoria di squadra! Continuiamo così!“.