Vidal si unisce ai festeggiamenti post Cagliari: «Adesso otto finali»

Nonostante l’assenza forzata di oggi, comunicata a pochi minuti dall’inizio di Inter-Cagliari (vedi articolo), Arturo Vidal ha comunque voluto esprimere tutta la sua vicinanza alla squadra dopo la vittoria di oggi firmata da Matteo Darmian.

OTTO FINALI – Una vittoria importantissima quella di oggi in Inter-Cagliari, ma non è ancora il momento di abbassare la guardia. Come fa notare Arturo Vidal attraverso i suoi canali social che festeggia sì l’1-0 complimentandosi con la squadra, ma ricorda come manchino ancora otto partite: “Grandissima vittoria, squadra! Adesso otto finali, forza Inter”.