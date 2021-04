Vidal si carica per l’Inter: «Sempre positivo, il meglio deve ancora arrivare!»

Vidal continua a lavorare per tornare a disposizione dell’Inter. E intanto manda segnali a tutto il gruppo nerazzurro in vista dell’importante finale di stagione che lo attende

CARICO – Il ritorno in campo di Arturo Vidal a pieno regime potrebbe essere posticipato di qualche giorno ma il centrocampista cileno dell’Inter non molla un centimetro. Ed è da Appiano Gentile – presso il Centro Sportivo “Suning in memoria di Angelo Moratti – che mostra tutta la sua carica in vista del finale di stagione: “Sempre positivo che il bene (meglio, ndr) deve ancora arrivare!”. Foto di repertorio, più da modello che da calciatore, ma il concetto non cambia. Di seguito il post pubblicato da Vidal sui social.

Siempre positivo que lo bueno está por venir!!!😜👌💪🏽⚽️😁 pic.twitter.com/D72J82ZW0i — Arturo Vidal (@kingarturo23) April 20, 2021