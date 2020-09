Vidal si allena con il Barcellona: ecco post e foto. Ore decisive per l’Inter

Arturo Vidal Barcellona

Vidal è il grande obiettivo dell’Inter sul mercato. Il centrocampista, però, arriverà in nerazzurro solo quando il club milanese concluderà almeno un’uscita importante. Intanto il calciatore si è allenato nuovamente con il Barcellona quest’oggi, come testimoniato su Instagram

ALLENAMENTO E FUTURO – Giornata di fatica in allenamento per Arturo Vidal. Il centrocampista quest’oggi si è allenato regolarmente con il Barcellona, come si può vedere dalle foto pubblicate dal calciatore di Instagram. Intanto, potrebbero davvero essere ore decisive per il passaggio del cileno all’Inter. La partenza di Godin (qui i dettagli) dovrebbe infatti dare il via libera al nuovo acquisto dei nerazzurri.