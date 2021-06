Vidal, riposo dopo Uruguay-Cile: «Recupero col gruppo!»

Arturo Vidal è stato suo malgrado protagonista in negativo di Uruguay-Cile, decidendo il pareggio con un autogol (vedi report). Dopo la sfida, il centrocampista dell’Inter ha pubblicato una foto insieme ad alcuni compagni di squadra.

