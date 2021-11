Vidal: «Non ci credo, posso solo scusarmi con tutti. Lottiamo fino alla fine!»

Vidal farà fatica a dimenticare quanto successo in Cile-Ecuador. Il centrocampista dell’Inter, espulso dopo nemmeno un quarto d’ora di gioco, chiede pubblicamente scusa per l’episodio che lo vede protagonista in negativo

SCUSE A TUTTI – Un rosso rimediato al 13′ per un fallo a dir poco “irruento”. Espulsione giusta (vedi articolo). La partita di Arturo Vidal dura poco. Ma la delusione è ancora tanta. Dopo Ecuador-Cile (vedi articolo) il centrocampista dell’Inter non si nasconde: “Non riesco ancora a crederci! Posso solo scusarmi con i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, la mia famiglia e tutto il mio Paese. Continueremo a combattere fino alla fine!”.

Aún no lo puedo creer 😭😭 solo me queda pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico, a mi familia y a todo mi país. 🙏🙏 Seguiremos luchando hasta el final!!🇨🇱❤️🙏 pic.twitter.com/DPZRklt0A5 — Arturo Vidal (@kingarturo23) November 17, 2021

Questo il messaggio pubblicato da Vidal attraverso i propri canali social.