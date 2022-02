Vidal non si abbatte dopo Inter-Milan: «Persa una battaglia, non la guerra!»

Vidal ha giocato nella ripresa nel derby perso dall’Inter contro il Milan per 1-2 (vedi articolo). Il centrocampista cileno non lascia scoraggiare dalla sconfitta e guarda già al prossimo futuro dei nerazzurri.

RISCOSSA – Arturo Vidal è subentrato nel secondo tempo al posto di un ottimo Hakan Calhanoglu e ha assistito dal campo alla rimonta del Milan che ha battuto l’Inter nel derby grazie alla doppietta di Olivier Giroud. Il centrocampista cileno non è riuscito a entrare nel migliore dei modi nel match e ha faticato a trovare il ritmo contro la squadra di Stefano Pioli. Il classe ’87, sui propri social, dimostra però di non aver ancora alzato bandiera bianca e di essere pronto a risollevarsi immediatamente: “Abbiamo perso una battaglia importante, ma non la guerra. Questo ci renderà più forti per quello che verrà. Forza Inter. Forza ragazzi”. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Hemos perdido una batalla importante 😡 pero no la guerra, esto nos hará más fuerte de cara a lo que viene 💪🏽💪🏽 Forza @inter 🖤💙 Forza ragazzi 🤜🤜 pic.twitter.com/Nctvta2vcs — Arturo Vidal (@kingarturo23) February 5, 2022

Fonte: Twitter – Arturo Vidal