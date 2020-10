Vidal: “Molto deluso per quello che è successo ieri! Forza Cile”

Arturo Vidal

Vidal ha espresso tramite il suo account ufficiale Instagram la sua delusione per la sconfitta del Cile contro l’Uruguay a Montevideo (vedi articolo). Nonostante il gol di Sanchez è arrivato un KO per 2-1 al 93′, con diverse polemiche arbitrali.

DAY AFTER – Arturo Vidal utilizza il suo profilo ufficiale Instagram per smaltire la rabbia all’indomani di Uruguay-Cile 2-1: “Molto triste per quello che è successo ieri! Però sono allo stesso tempo tranquillo e ho fiducia per come si è giocato, contro una grande nazionale con molti buoni giocatori. Adesso dobbiamo continuare a lavorare che, con sacrificio e perseveranza, arriveremo al nostro obiettivo! Forza Cile”

