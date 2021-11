Vidal in modalità Champions League. Chance contro lo Shakhtar Donetsk?

Vidal potrebbe partire titolare in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Sui propri social, il cileno scalda già i motori in vista del match europeo.

IN CAMPO – Arturo Vidal non ha di certo sfoderato una delle sue migliori prestazioni nella grande vittoria dell’Inter contro il Napoli. Il centrocampista cileno ha però subito l’occasione di rifarsi contro lo Shakhtar Donetsk, nel match di Champions League in programma domani a San Siro (vedi approfondimento). Simone Inzaghi potrebbe puntare su di lui contro la squadra di Roberto De Zerbi, come già successo contro lo Sheriff. Sui propri social, il classe ’87 si mostra pronto e carico per questa nuova serata europea dei nerazzurri: “Modalità: Champions League”. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Arturo Vidal