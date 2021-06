Vidal: «Io positivo al Covid-19, virus trasmesso da un amico asintomatico»

Arturo Vidal è risultato positivo al Covid-19 (vedi articolo). Il calciatore lo ha annunciato personalmente anche attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale.

POSITIVO – Arturo Vidal è risultato positivo al Covid-19, questo il messaggio pubblicato sui social: “Purtroppo nel controllo odierno ho scoperto di essere positivo al Covid-19, a seguito di un amico che, essendo asintomatica, è risultato positivo ad un controllo preventivo. Questa volta non potrò essere in campo (venerdì Cile-Argentina, ndr), ma sosterrò i miei compagni con tutte le mie forze. Mi riprenderò presto per poter indossare di nuovo La Roja de Todos. Ringrazio tutti gli operatori sanitari che si stanno prendendo cura di tutti i cileni che stanno lottando contro questa terribile pandemia. E vi chiedo, per favore, chi può essere vaccinato di lo faccia!”.

