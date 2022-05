Vidal su Inter-Empoli: «Partita meravigliosa per continuare a sognare!»

Vidal non vuole arrendersi. Il cileno, dopo la rimonta dell’Inter sull’Empoli (vedi articolo), continua a credere nello scudetto per la squadra di Inzaghi.

GRINTA – Arturo Vidal è entrato nel corso della ripresa e ha avuto un grande impatto sul match vinto dall’Inter in rimonta contro l’Empoli. San Siro ha spinto i nerazzurri per tutti i 90′ e il centrocampista cileno, sui propri social, spinge a sua volta l’ambiente nerazzurro a non mollare: “Partita meravigliosa per continuare a sognare!+3, andiamo!”. Ad accompagnare il commento, alcune tra le immagini più belle della sfida contro la squadra di Aurelio Andreazzoli. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Arturo Vidal