Vidal, il recupero si avvicina: «Senza stampelle, più forte che mai!»

Arturo Vidal, fermato da un problema al menisco del ginocchio sinistro, è sulla via del recupero. Il cileno mostra i progressi attraverso il suo account di Instagram

RECUPERO – Si avvicina il ritorno in campo di Vidal con la maglia dell’Inter. Il cileno, fermo da due settimane per un problema al menisco del ginocchio sinistro, si è operato ed ha iniziato il lavoro di recupero. Lavoro che, da quanto rivelato dal cileno su “Instagram” procede bene. Questo, infatti, è il suo messaggio: “Inizio la mia seconda tappa senza stampelle e più forte e felice che mai. Andiamo per qualcosa di più!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)