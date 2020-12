Vidal, grido di gioia dopo Inter-Spezia: il messaggio del cileno

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Arturo Vidal torna in campo in Inter-Spezia dopo due turni di assenza. E a fine partita si unisce all’esultanza per la vittoria.

TRE PUNTI – Arturo Vidal non era sceso in campo contro Cagliari e Napoli a causa di un problema fisico. Inter-Spezia vede invece il suo ritorno, col cileno che sostituisce Marcelo Brozovic al 65′. Le scorie dell’acciacco fisico sono ancora evidenti. Ma ciò non impedisce al numero 22 di esultare a fine gara per i tre punti: