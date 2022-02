Vidal fiducioso dopo Inter-Liverpool: «Persa prima battaglia, ma mancano 90′!»

Vidal grande protagonista in Inter-Liverpool, nonostante la sconfitta dei nerazzurri a San Siro (vedi articolo). Il centrocampista cileno, sui propri social, punta già alla gara di ritorno.

ANDATA – Arturo Vidal è partito titolare in Inter-Liverpool al posto dello squalificato Nicolò Barella e ha regalato ai propri tifosi una prestazione assolutamente maiuscola sul campo di San Siro. L’Inter è uscita sconfitta per 0-2 nonostante l’ottima prova corale e il centrocampista cileno, attraverso i propri social, invita tutti a non mollare e a credere nell’impresa al ritorno: “Abbiamo perso la prima battaglia, ma sappiamo che mancano ancora 90 minuti e daremo la vita per ottenere questa vittoria, per noi, per i nostri tifosi e per questo grande club. Forza Inter, forza ragazzi”. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Hemos perdido la primera batalla, pero sabemos que aún quedan 90 minutos y daremos la vida para quedarnos con esa victoria, por nosotros, por nuestra hinchada y este inmenso club… Forza @inter 🖤💙, Forza ragazzi pic.twitter.com/fpTYVlCdhY — Arturo Vidal (@kingarturo23) February 16, 2022

Fonte: Twitter – Arturo Vidal