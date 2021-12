Vidal festeggia l’Inter campione d’inverno ma dimentica il ‘trionfo’ del Milan

Vidal è entusiasta per il primato dell’Inter in Serie A ma a quanto pare non ha buona memoria dello scorso campionato. Il cileno ignora traguardo raggiunto dal Milan un anno fa

BICAMPIONI… EHM NO – La soddisfazione di Arturo Vidal per il primo posto dell’Inter in Serie A è tanta a tal punto di dimenticare come finì il girone di andata un anno fa. Il centrocampista cileno, dopo aver festeggiato la vittoria odierna in allenamento, commenta così il traguardo ufficializzato ieri: “Campioni della giornata e un altro anno da campioni d’inverno!”. Peccato che Vidal dimentichi che i campioni d’inverno 2020/21 si trovavano dall’altra parte della città… Il Milan, in cui giocava l’attuale compagno di reparto Hakan Calhanoglu, chiuse al primo posto al giro di boa. La rimonta dell’Inter iniziò nel 2021, pertanto i precedenti campioni d’inverno sono proprio i rossoneri.

Campeones del día y otro año más siendo campeones de invierno!!!👌😜💪🏽🖤💙❤️ vamos carajo!!!💪🏽🔥💪🏽🔥👑👑👑🇨🇱 pic.twitter.com/Tpon57ZYP7 — Arturo Vidal (@kingarturo23) December 20, 2021

Questo il messaggio pubblicato da Vidal attraverso i propri account social, nello specifico Twitter.