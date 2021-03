Vidal estasiato dopo Parma-Inter: «Eccellente vittoria!»

Arturo Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Arturo Vidal festeggia negli spogliatoi per la vittoria dell’Inter in casa del Parma. Ventitre minuti in campo per il cileno, ormai guarito.

RECUPERATO – Arturo Vidal torna ad iscriversi alla causa dell’Inter, dopo il recente problema fisico. Contro il Parma il cileno gioca ventitre minuti nella ripresa, al posto di Christian Eriksen. Un recupero importante per Antonio Conte, che può di nuovo fare affidamento sul guerriero cileno. Che a fine partita esulta coi compagni negli spogliatoi: “Excelente triunfo equipo!!!💪🏽💪🏽 +3 👍🏽 Forza @inter 🖤💙 Familia ❤️”.