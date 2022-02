Vidal da fuori festeggia il trionfo del Cile: «Mai smesso di avere fiducia!»

Vidal non ha giocato Bolivia-Cile 2-3 di stasera (vedi articolo) perché squalificato. Dai suoi account social il centrocampista dell’Inter festeggia per il trionfo che mantiene la Roja in corsa per i Mondiali.

QUALIFICAZIONE POSSIBILE – Arturo Vidal ha dovuto soffrire dall’Italia per il Cile, che grazie ad Alexis Sanchez (doppietta) stasera ha battuto 2-3 la Bolivia. Al termine della partita di La Paz il centrocampista dell’Inter può gioire: “Orgoglioso di questi ragazzi, non ho mai smesso di avere fiducia in questa squadra e nei miei compagni. So come difendono la bandiera e oggi l’hanno dimostrato. I miei complimenti ai compagni per aver lasciato l’anima in campo… forza Cile!”

Orgulloso de ustedes muchachos, nunca he dejado de confiar en este equipo y en mis compañeros se como defienden esta bandera y hoy lo han demostrado. Mis felicitaciones compañeros por haber dejado el alma en el campo… vamos Chileeeee!!!🇨🇱❤️💪🏽🙏🏽❤️🇨🇱💪🏽🙏🏽🇨🇱 pic.twitter.com/gE4ffeNU0T — Arturo Vidal (@kingarturo23) February 1, 2022

Questo il post di Vidal via Twitter.