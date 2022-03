Vidal: «Cile, qualunque cosa succeda noi daremo la vita per il Mondiale!»

Arturo Vidal nella notte tra martedì e mercoledì, precisamente all’1:30 ore italiane, giocherà l’importante sfida di qualificazione al Mondiale contro l’Uruguay. Il centrocampista dell’Inter sui social ha annunciato che darà la vita per la sua nazionale, così come i suoi compagni.

PER IL CILE – Arturo Vidal è pronto a dare la vita per il Cile e giocarsi tutto per la qualificazione al Mondiale: «Cile, qualunque cosa succederà domani, noi daremo la vita per la nostra selezione. Usciremo dal campo come leoni alla ricerca di un sogno e così potremmo goderci l’ultima partita di qualificazione al Mondiale davanti al nostro pubblico. Viva il Cile!».

Di seguito il post pubblicato su Instagram da Vidal.