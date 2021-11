Vidal già carico per il derby con il Milan: «Domenica una nuova sfida!»

Vidal è stato autore di una grande prestazione in Sheriff-Inter (qui le pagelle). Attraverso i propri social, il centrocampista cileno si è detto soddisfatto per questa vittoria e guarda già avanti.

SFIDA – Arturo Vidal ha sfoderato una prestazione maiuscola, da guerriero come ai bei tempi. Il cileno ha letteralmente dominato a centrocampo, offrendo una prova notevole in Champions League. L‘Inter, con questo successo, ha scavalcato lo Sheriff e si è portata al secondo posto nel girone, ma ora arriva subito un’altra sfida delicata. Domenica infatti c’è il derby contro il Milan: “Felice per la squadra, per questi 3 punti importanti e di sentirmi meglio ogni giorno, avanti così Inter! Questa domenica abbiamo una nuova sfida, ci siamo!”. Vidal è già carico in vista della partita contro i rossoneri. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Feliz por el equipo por estos importantes 3 puntos y por sentirme cada día mejor… vamos por más @inter 🖤💙 que este domingo tenemos un nuevo desafío allá vamos!!!💪🏽🔥💣👑👍🏽 pic.twitter.com/drH9na67mq — Arturo Vidal (@kingarturo23) November 3, 2021

Fonte: Twitter – Arturo Vidal